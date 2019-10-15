У краевой прокуратуры в Красноярске начался народный сход

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Красноярске у здания краевой прокуратуры на проспекте мира люди начали собираться на сход в связи с расследованием убийства местного жителя, которого забили до смерти под видеозапись. Несколько участников схода сказали корреспонденту "Интерфакса", что узнали о собрании из соцсетей.

Участникам схода предлагалось обсудить то, что двоих подозреваемых в убийстве сначала освободили под подписку о невыезде и что эта мера была слишком мягкая.

"Возмутительно, что в течение трех недель с начала возбуждения дела подозреваемые находились на свободе", - заявил один из участников собрания.

На момент передачи репортажа у прокуратуры было несколько десятков человек. Они были без плакатов и лозунгов и просто общались между собой. Люди продолжали подходить. Рядом со зданием сотрудников полиции не было, а в квартале от места схода было два пеших патруля полицейских.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сход граждан комментировать не стали.

На видеозаписи, предположительно, сделанной с места избиения два молодых человека, испачканных кровью, показывают на мужчину, лежащего без сознания. По мнению пользователей соцсетей, один из попавших на видео людей - сын депутата райсовета и судьи.

Пока следствие установило, что 15 сентября двое подозреваемых - 24-летний и 29-летний приятели ночью поругались с 31-летним знакомым в ходе телефонного разговора. Они приехали к нему домой и избили на лестничной площадке, а потом в квартире. Он умер в больнице.

В полиции 15 сентября по факту нападения возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. 6 октября дело переквалифицировали по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

10 октября дело передали в следственные органы СКР в Красноярске. Пресс-служба ведомства сообщила о расследовании 14 октября.

15 октября подозреваемые были задержаны. МВД сообщило, что начали проверку, почему их после возбуждения дела оставили на свободе.

Такую же проверку потребовал провести председатель СКР Александр Бастрыкин. Он передал дело в центральный аппарат своего ведомства и взял расследование на особый контроль.

В СКР уже выяснили, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.