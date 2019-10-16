Поиск

Директор ФСБ предупредил об имитации хакерами-террористами действий спецслужб

16 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что террористы могут маскировать свои хакерские атаки, как если бы это были действия спецслужб конкретных государств, а это чревато политическими и военными конфликтами. Он заявил это на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

По данным ФСБ, террористические группировки создают и развивают собственные киберподразделения. В связи с этим растет угроза использования террористами вредоносных программ для атак на объекты критической инфраструктуры ради провоцирования крупных аварий, отметил глава спецслужбы.

Попытка блокировки Telegram

Бортников призвал спецслужбы других стран поддержать требование России о депонировании ключей шифрования для мобильных устройств. Бороться с терроризмом неэффективно, пока они используют закрытые каналы связи в интернете, объяснил он.

Он напомнил, что эту инициативу Москва выдвинула в 2018 году. Внедрение механизма депонирования ключей шифрования позволит обеспечить контроль за контактами террористов и одновременно в полном объеме защитит право граждан на тайну переписки, считает руководитель ФСБ.

Бортников также призвал объединить усилия спецслужб в работе по выявлению и блокированию в интернете материалов террористического и экстремистского характера и наладить для этого сотрудничество с ведущими технологическими компаниями. Он отметил, что минувшей весной к тому же призывали руководители "ряда государств Старого и Нового Света". Нежелание ведущих IT-компаний сотрудничать со спецслужбами он назвал "серьезной проблемой".

По словам главы ФСБ, сейчас назревает угроза использования террористами технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет.

"На расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации, в том числе нелегально полученных баз данных", - отметил Бортников.

Он также отметил, что электронные платформы нередко используются для финансирования террористических групп: "Созданные террористами подставные фирмы легально участвуют в торгах на фондовых биржах, вкладывают средства в недвижимость и различные отрасли экономики". Он добавил, что террористы все чаще используют "конфиденциальные криптовалюты", гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткойна и его аналогов.

ФСБ Александр Бортников

Новости по теме

Новости
Вторжение Турции в Сирию

МИД Франции призвал вести диалог с Путиным, а не с Асадом по ситуации в Сирии

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан верхом на белом коне

Доминикана потеряла $200 млн из-за скандала со смертями туристов

Что случилось этой ночью: среда, 16 октября

Google презентовал новые смартфоны

Google презентовал новые смартфоны

Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа

Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа

Палата представителей США проголосует по резолюции против решения Трампа по Сирии в среду

ООН высказала мнение о невыдаче американских виз делегатам из России

Кремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля

Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами

Эрдоган не намерен заключать перемирие с сирийскими курдами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');