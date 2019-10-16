Директор ФСБ предупредил об имитации хакерами-террористами действий спецслужб

16 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что террористы могут маскировать свои хакерские атаки, как если бы это были действия спецслужб конкретных государств, а это чревато политическими и военными конфликтами. Он заявил это на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

По данным ФСБ, террористические группировки создают и развивают собственные киберподразделения. В связи с этим растет угроза использования террористами вредоносных программ для атак на объекты критической инфраструктуры ради провоцирования крупных аварий, отметил глава спецслужбы.

Бортников призвал спецслужбы других стран поддержать требование России о депонировании ключей шифрования для мобильных устройств. Бороться с терроризмом неэффективно, пока они используют закрытые каналы связи в интернете, объяснил он.

Он напомнил, что эту инициативу Москва выдвинула в 2018 году. Внедрение механизма депонирования ключей шифрования позволит обеспечить контроль за контактами террористов и одновременно в полном объеме защитит право граждан на тайну переписки, считает руководитель ФСБ.

Бортников также призвал объединить усилия спецслужб в работе по выявлению и блокированию в интернете материалов террористического и экстремистского характера и наладить для этого сотрудничество с ведущими технологическими компаниями. Он отметил, что минувшей весной к тому же призывали руководители "ряда государств Старого и Нового Света". Нежелание ведущих IT-компаний сотрудничать со спецслужбами он назвал "серьезной проблемой".

По словам главы ФСБ, сейчас назревает угроза использования террористами технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет.

"На расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации, в том числе нелегально полученных баз данных", - отметил Бортников.

Он также отметил, что электронные платформы нередко используются для финансирования террористических групп: "Созданные террористами подставные фирмы легально участвуют в торгах на фондовых биржах, вкладывают средства в недвижимость и различные отрасли экономики". Он добавил, что террористы все чаще используют "конфиденциальные криптовалюты", гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткойна и его аналогов.