Российский рынок акций открылся ростом индексов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2717,62 пункта, индекс РТС - на 0,1% до 1332,42 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар подорожал на копейку, до 64,28 рубля.

Подорожали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%).

Просели котировки "Башнефти" (-0,5%), "Распадской" (-0,4%), "Яндекса" (-0,2%), "РусАла" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" выросли акции "Детского мира" (+1,1%, до 92,18 рубля) после выхода квартального отчета. Ритейлер в третьем квартале 2019 года увеличил консолидированную выручку на 19,3% в годовом выражении (до 34 млрд рублей). LfL-продажи (продажи сопоставимых магазинов) выросли на 10,7% благодаря росту трафика на 9,6% и размера среднего чека на 1%, говорится в сообщении компании. По сравнению с динамикой второго квартала (рост консолидированной выручки на 16,3% и LfL-продажи на 6,7%) в третьем квартале ритейлер ускорил рост.

По итогам девяти месяцев выручка "Детского мира" увеличилась на 17,3% (до 89,8 млрд рублей), сопоставимые продажи увеличились на 8,2% на фоне роста трафика на 8,8% и среднего чека на 0,5%.

В США индексы во вторник обновили максимумы более чем за три недели на фоне преимущественно оптимистичных финотчетов компаний.

У банков JPMorgan и Citigroup, а также у компаний UnitedHealth Group и Johnson & Johnson чистые прибыли и выручки в третьем квартале превзошли прогнозы. У банка Wells Fargo чистая прибыль сократилась на 23%, однако выросла выручка. Исключением из оптимистичных отчетов стала статистика Goldman Sachs - банк снизил чистую прибыль в третьем квартале на 27%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между США и Китаем, о котором было объявлено в прошлую пятницу, а также возможность прорыва в переговорах о Brexit.

Bloomberg сообщил во вторник, что Великобритания и Евросоюз близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем. Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть утром в среду делает попытки коррекции после 2-дневного снижения; цена Brent находится почти на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 15 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $59,04 за баррель (+0,5% и -1% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,18 за баррель (+0,6% и -1,5% во вторник).

Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг (выход статистики сместился на день позже обычного из-за выходного в понедельник). По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

Негативное влияние на рынок оказывают как прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры.