МВД поставило цель приблизиться к нулевой смертности в ДТП к 2030 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - К 2030 году в России удастся максимально приблизиться к нулевой смертности в ДТП, считает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Достичь этого он надеется за счет нестандартных решений.

Обсудить их он намерен на трехдневной международной специализированной выставке "Дорога-2019", которая открылась 16 октября в Екатеринбурге.

К 2024 году МВД разделит все транспортные потоки: четырехполосные и трехполосные, сказал чиновник. По его словам, это должно сработать, поскольку в год больше 5000 человек погибает в результате встречных столкновений.

Также он назвал задачу по созданию тротуаров, прежде всего, в местах где пешеходов сбивают на проезжей части, потому что им больше негде идти. По словам Черникова, в таких зонах только в Подмосковье каждый год обустраивают не меньше 300 км тротуаров.

Также в МВД пообещали решать проблему освещения улиц и дорог.