Кадыров назвал выдумками публикации о "зачистке" чиновников в Чечне

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикации о том, что высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых структур из его окружения отправлены в секретные тюрьмы, а в республике проводится "зачистка" нелояльных госслужащих.

На совещании в Грозном в среду Кадыров выразил недоумение по поводу публикаций об увольнении и задержаниях чиновников. "Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Люди и после полуночи гуляют на улицах, в парках и скверах", - сказал Кадыров.

По его словам, "тысячи гостей восторгаются красотой городов и сел, безопасностью и стабильностью, но именно это стало костью в горле тех, кто, проиграв открытую войну, перешел к тактике идеологических диверсий".

Глава республики считает, что "определенные силы и обслуживающие их СМИ ведут целенаправленную информационную кампанию, направленную на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства".

"Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезой (дезинформацией - ИФ), что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы. Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь", - посетовал он.

Ранее "Новая газета" сообщила, что "вот уже несколько месяцев в Чеченской республике по нарастающей продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова". По данным издания, "в местах незаконного лишения свободы, в подвалах "секретных тюрем" содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение (Кадырова)". Газета сообщала также о пытках задержанных и изъятии у них бизнеса и имущества.