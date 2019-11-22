"Мемориал" попросил Бастрыкина проверить высказывания Кадырова о правозащитниках и журналистах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа попросили председателя СКР Александра Бастрыкина проверить заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщила пресс-служба "Мемориала". 4 ноября Кадыров призвал остановить журналистов и правозащитников, которые сообщают о нарушениях прав человека в Чечне.

"Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", — процитировали правозащитники.

Они восприняли этот призыв как прямую угрозу здоровью и жизни всех, кто критикует власти Чечни. "Подобные заявления должностных лиц ЧР в прошлом уже неоднократно приводили к совершению тяжких преступлений", - говорится в пресс-релизе

По их мнению, этими словами Кадыров подрывал авторитет руководства региона и федеральной власти, демонстрировал пренебрежение к законам страны, конституционным принципам и демократическим ценностям.

В "Мемориале" и МХГ просят проверить эти заявления на признаки преступлений поч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе), ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Заявления Кадырова, которые он сделал на заседании правительства республики, перевела Русская служба Би-би-си.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов указал, что переводчики корпорации не знают чеченского языка, и назвал сюжет Би-би-си "пасквилем" и попыткой помешать усилиям Кадырова по сохранению мира и согласия в Чечне. "Пусть не переживают, на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ. А того, кто пытается любыми путями внести раскол в общество, расшатать ситуацию, вернуть время правового беспредела, остановим любыми средствами и способами, дозволенными законом", - заявил он.

Представители Би-би-си отвергли обвинения в неточности перевода.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль не будет проверять высказывания Кадырова.