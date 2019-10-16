Задержан тамбовский вице-премьер Чулков

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Тамбове задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, задержание произошло в среду возле здания администрации. Обвинения чиновнику пока не предъявлены.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных и следственных органов.

По информации сайта администрации Тамбовской области, 46-летний Чулков с 2004 года также является председателем комитета по управлению имуществом области.