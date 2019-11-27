Минздрав спрогнозировал пик гриппа в России в январе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В декабре в России ожидается рост заболеваемости гриппом, в конце месяца рост ускорится, а пик придется на январь и начало февраля, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она сослалась на расчеты Института гриппа.

Спад заболеваемости ожидается в апреле.

"Не было года, чтобы не было сезонного подъема заболеваемости, но благодаря тому, что мы проводим активную прививочную кампанию, мы надеемся, что нас ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости с небольшим числом сложных клинических случаев", - заявила глава Минздрава.

При появлении симптомов гриппа министр рекомендовала обращаться к врачу в первые же сутки, чтобы не упустить время для госпитализации.

"Есть формы молниеносного развития тяжелых пневмоний, которые выключают альвеолы, легкие не продыхиваются, их невозможно продышать даже через искусственную вентиляцию легких, для этого используются специальные аппараты, чтобы в обход легких оксигенировать кровь", - объяснила она. По ее словам, в России таких аппаратов 112.