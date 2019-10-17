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Количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах превысило 30 человек

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате дорожной аварии с участием троллейбуса в Чебоксарах продолжает увеличиваться.

Минздрав Чувашии сообщает, что по уточненной информации на 08:00 четверга, в результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

По информации Минздрава, пять взрослых и один ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение.

В среду в 14:50 на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах троллейбус врезался в придорожный столб. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель троллейбуса почувствовал себя плохо.

Чебоксары Чувашия

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