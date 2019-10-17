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Минсельхоз поддержал новую версию законопроекта о виноделии с расчетом на его доработку

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства России позитивно оценивает новую версию закона о виноделии (в среду была внесена в Госдуму - ИФ), но рассчитывает на его доработку.

"Мы принципиально поддерживаем новый законопроект", - сказала журналистам в четверг замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

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Она посчитала позитивным то, что в законопроекте есть "определенные вещи, связанные с введением определений, которых не было раньше в законе, и с вопросом контроля качества вина от лозы до бутылки".

При этом, по ее мнению, закон требует доработки. "В случае принятия в первом чтении мы надеемся совместно с инициаторами доработать этот закон, но мы оцениваем его позитивно", - сказал она.

Принять закон планируется до конца 2019 года.

Как сообщалось, накануне группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, в которой подробно прописаны правила маркировки и розничной продажи вина, а также слабоалкогольной продукции, которая содержит виноград.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте определены особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. "На этикетке, контрэтикетке и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, использование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний не допускается", - говорится, в частности, в проекте закона.

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Законопроект устанавливает требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, определяет порядок инвентаризации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства, а также вводит обязательное декларирование урожая винограда.

Законопроект устанавливает технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина. В нем регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина.

Документ прописывает ведение рейтинга российской винодельческой продукции. "При составлении российского национального или региональных рейтингов винодельческой продукции допускается сопоставление российской и импортной винодельческой продукции одного вида, доступных в розничной продаже на территории РФ", - говорится в проекте закона.

Предполагается также создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон, которые будут проводить органолептическую оценку вина.

Минсельхоз

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