ВОЗ заявила о снижении смертности россиян от алкоголя

По данным организации, меры контроля над алкоголем сократили его употребление в РФ на 43%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сокращение потребления алкоголя в России привело к значительному снижению количества смертей, связанных с употреблением алкоголя. Об этом сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению ВОЗ, это стало результатом "комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 года".

Вывод организации основан на данных специального доклада, посвященного влиянию мер по контролю над алкоголем в России и ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно его данным, "общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшается и к 2016 году снизилось на 43%". По информации ВОЗ, снижение этого показателя привело к тому, что с 2003 по 2018 год общая смертность у мужчин сократилась на 39%, у женщин - на 36%. "При этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", - указали в ВОЗ.

Специалисты международной организации отмечают, что на фоне сокращения употребления алкоголя в России "ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин".

В ВОЗ проанализировали тенденции в России, связанные с употреблением отдельных видов алкогольной продукции. Так, например, с 2003 по 2018 год значительно сократилось употребление водки. Особенно заметно этот показатель уменьшился с 2011 по 2012 год. Кроме того, эксперты с 2001 года фиксируют постоянное снижение употребления самогона среди россиян. Между тем, показатель употребления пива и вина в России в последние годы слегка увеличился.

ВОЗ напоминает, что среди мер, которые были реализованы российскими властями за последние несколько лет, - постепенное повышение акцизов на алкогольную продукцию, введение минимальной розничной цены на водку, внедрение специальной системы мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет ночной торговли алкогольной продукцией на вынос.

Как ранее сообщалось, 19 сентября Госдума РФ приняла закон о введении новых акцизов - на виноград и виноматериалы. При этом с 2020 года устанавливается единая ставка акциза на вино и шампанское без классификации на российское и не российское. С 1 января 2020 года ставка повысится сразу в шесть раз.

Меры по поддержке российских виноделов позволят снизить для них ставку налогообложения, объяснили в Минсельхозе. Производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.