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Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.

Надзорное ведомство начало проверку в связи с произошедшим, оно изучит действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения закона об образовании и семейного законодательства.

По факту обнаружения тела мертвой школьницы было возбуждено уголовное дело. Эксперты должны будут установить причину ее смерти, а следователи уже начали изучать условия, в которых жила девушка.

Новосибирск

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