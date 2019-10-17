Главред газеты в Великом Новгороде стал фигурантом дела об изнасиловании журналистки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде в отношении главного редактора муниципальной газеты возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера (ч.1 ст.132 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, заявление поступило в следственные органы 30 сентября. По предварительным данным, 27 сентября подозреваемый вместе с заявительницей распивал алкоголь, а затем совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее новгородская журналистка Алина Щеглова написала в своем телеграм-канале, что ее изнасиловал сотрудник муниципальной газеты. По ее словам, изнасилование случилось в редакции издания, где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса "Феникс".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, фигурантом дела является главный редактор одной из новгородских газет.