Поиск

Главред газеты в Великом Новгороде стал фигурантом дела об изнасиловании журналистки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде в отношении главного редактора муниципальной газеты возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера (ч.1 ст.132 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, заявление поступило в следственные органы 30 сентября. По предварительным данным, 27 сентября подозреваемый вместе с заявительницей распивал алкоголь, а затем совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее новгородская журналистка Алина Щеглова написала в своем телеграм-канале, что ее изнасиловал сотрудник муниципальной газеты. По ее словам, изнасилование случилось в редакции издания, где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса "Феникс".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, фигурантом дела является главный редактор одной из новгородских газет.

Великий Новгород

Новости

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

ЦБ попросил о праве определять реальных владельцев банков и блокировать их счета

Отпущенный под подписку фигурант "дела 27 июля" Губайдулин покинул РФ

Отпущенный под подписку фигурант "дела 27 июля" Губайдулин покинул РФ
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в "Шереметьево" SSJ-100

Ученица найдена мертвой в школе в Новосибирске

Минфин отказался выделить 44 млрд рублей на ликвидацию узких мест на ЦКАД

Минфин отказался выделить 44 млрд рублей на ликвидацию узких мест на ЦКАД

Цена на нефть Brent упала ниже $59 за баррель на данных о запасах в США

"Известия" рассказали о проекте по оказанию госуслуг в банках с 2020 года

Скворцова поставила задачу привить от гриппа не менее 45% россиян

Песков подтвердил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 22 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');