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Новгородская дума уволила главреда газеты, подозреваемого в насилии над коллегой

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дума Великого Новгорода удовлетворила заявление об увольнении редактора еженедельника "Новгород" Михаила Боголюбова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского парламента в четверг.

Как сообщалось, в октябре в отношении главного редактора одной из муниципальных газет было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (по ч.1 ст.132 УК РФ).

"На основании заявления Боголюбова об уходе по собственному желанию его полномочия в качестве главного редактора МАУ "Редакция газеты "Новгород" прекращены. За это проголосовало большинство депутатов", - сказал собеседник агентства в пресс-службе.

По информации пресс-службы, должность редактора еженедельника остается вакантной, эти обязанности пока исполняет его заместитель Людмила Соколова.

По информации пресс-службы регионального СКР, 30 сентября поступило сообщение о совершении преступления сексуального характера в отношении местной жительницы. По предварительным данным, 27 сентября подозреваемый после совместного распития спиртного совершил в отношении заявительницы насильственные действия сексуального характера.

Ранее новгородская журналистка Алина Щеглова написала в своем телеграм-канале, что ее изнасиловал сотрудник муниципальной газеты. По ее словам, это произошло в редакции издания, где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса "Феникс".

Великий Новгород Михаил Боголюбов Алина Щеглова

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