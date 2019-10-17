Вице-губернатору Тамбовской области вменили мошенничество

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В УМВД Тамбовской области подтвердили задержание вице-губернатора Глеба Чулкова. Его заподозрили в мошенническом хищении имущества государственного комплекса "Рассказовский рынок", сообщила пресс-служба управления.

Ранее было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что чиновника задержали в среду у здания областной администрации.

Чулкову 46 лет. Он с 2004 года возглавляет комитет по управлению имуществом области.