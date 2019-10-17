Фигурантка дела об убийстве уральской автовладелицы вымогала деньги у родителей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной с сентября 2019 года находились в федеральном розыске за совершение другого преступления в челябинском Копейске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг.

"В сентябре в Копейске женщина, арестованная сегодня по делу об убийстве Каторгиной, с двумя сообщниками вымогала деньги у своих родителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемые были объявлены в розыск, ведется расследование", - сказали в пресс-службе.

Местные СМИ опубликовали подробности той истории. По данным их источников, в полицию обратилась мать арестованной Екатерины Меньшиковой. Она рассказала, что дочь вместе со своим гражданским мужем Михаилом Федоровичем и таксистом Маратом Ахметвалиевым вывезли ее за город, держали в наручниках и избивали, вымогая 400 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД "Интерфаксу" также уточнили, что в отношении одного из обвиняемых возбуждено еще одно уголовное дело - по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) в связи с исчезновением машины, на которой работал подозреваемый. В полицию обратился собственник автомобиля.

Как сообщалось, в четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал всех троих задержанных на один месяц и 27 дней - до 11 декабря включительно.

Им уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемые в той или иной степени признали свою вину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По информации СКР, один из подозреваемых рассказал, что сбросил тело девушки в колодец. На вопрос следователя, изначально ли было решено убить девушку, задержанный ответил утвердительно.

10 октября Каторгина поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала. Автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске вечером 11 октября. Пропавшую искали полицейские и волонтеры. Ее тело нашли в одном из районов Екатеринбурга, а подозреваемых задержали. По предварительным данным, они убили женщину, чтобы похитить ее автомобиль.