В Екатеринбурге смягчили срок двум осужденным за убийство автовладелицы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд в Петербурге изменил приговор Свердловского областного суда по делу об убийстве в 2019 году жительницы Екатеринбурга, с которой преступники расправились из-за ее автомобиля.

Приговор в отношении Екатерины Меньщиковой изменен со смягчением наказания с 17 до 16 лет лишения свободы. Марату Ахметвалиеву смягчили наказание с 20 до 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Преступление было совершено 10 октября 2019 года. Ксения Каторгина поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала. Автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске вечером 11 октября, а позже и ее тело с ножевыми ранениями в канализационном коллекторе одного из районов Екатеринбурга.

В рамках расследования дела были задержаны трое подозреваемых: двое мужчин и одна женщина – жители Челябинской области.

По данным следствия, к преступлению в Екатеринбурге сообщники тщательно готовились и продумывали все детали нападения. Для нейтрализации жертвы они заранее приобрели электрошокер, нож и пластиковые хомуты.

25 июня 2021 года Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор. Им было назначено от 17 до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов.

Также по решению суда они должны выплатить потерпевшей стороне по 2 млн рублей моральной компенсации, а женщина – 1,5 млн рублей.

Осужденные обжаловали приговор.