Поиск

Задержанные за убийство екатеринбурженки ради машины признали вину

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Трое обвиняемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продававшей машину, в той или иной степени признали вину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Раннее СКР в YouTube опубликовал видеозапись с одним из задержанных, где он рассказывает, что сбросил тело девушки в колодец. На вопрос следователя, изначально ли было решено убить девушку, задержанный ответил утвердительно.

В четверг Ленинский суд Екатеринбурга арестовал всех трех задержанных до 11 декабря включительно. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

10 октября Каторгина поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала. Машину нашли у перекупщиков в Челябинске вечером 11 октября. Пропавшую искали полицейские и волонтеры, ее тело нашли в Екатеринбурге, а подозреваемых в убийстве задержали. По предварительным данным, они убили девушку, чтобы забрать ее машину.

Екатеринбург Ксения Каторгина

Новости по теме

Новости
Пожар в торговом центре в Кемерове

Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из-под стражи

В ФСБ заявили о недавнем сигнале от США о готовившихся в России терактах

В России запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях "Гром-2019"

В России запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях "Гром-2019"

Генерал СК Дрыманов не признал вину в суде

Генерал СК Дрыманов не признал вину в суде

Захарова заявила, что США никогда не опровергали обвинения Уилана в шпионаже

Прокуратура проверит "Победу" в связи с сообщениями о повышении цен на билеты

Прокуратура проверит "Победу" в связи с сообщениями о повышении цен на билеты

Источник сообщил о скорой смене руководства СПЧ

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

ЦБ попросил о праве определять реальных владельцев банков и блокировать их счета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');