Задержанные за убийство екатеринбурженки ради машины признали вину

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Трое обвиняемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продававшей машину, в той или иной степени признали вину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Раннее СКР в YouTube опубликовал видеозапись с одним из задержанных, где он рассказывает, что сбросил тело девушки в колодец. На вопрос следователя, изначально ли было решено убить девушку, задержанный ответил утвердительно.

В четверг Ленинский суд Екатеринбурга арестовал всех трех задержанных до 11 декабря включительно. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

10 октября Каторгина поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю и пропала. Машину нашли у перекупщиков в Челябинске вечером 11 октября. Пропавшую искали полицейские и волонтеры, ее тело нашли в Екатеринбурге, а подозреваемых в убийстве задержали. По предварительным данным, они убили девушку, чтобы забрать ее машину.