СПЧ поможет движению "За права человека", которому грозит ликвидация

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) займется делом движения "За права человека", которое требует ликвидировать Министерство юстиции, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава СПЧ Михаил Федотов.

"У нас есть опыт подобных дел, по целому ряду правозащитных и экологических организаций были иски Минюста (о ликвидации - ИФ)... Мы будем способствовать тому, чтобы организация (движение "За права человека - ИФ) продолжила свою работу. Это одна из старейших правозащитных организаций в стране: очень уважаемая и очень активная", - сказал Федотов.

Он добавил, что претензии Минюста могут быть одновременно "обоснованными и устранимыми". "Вполне возможно, что претензии касаются, например, устава, значит, надо вносить изменения в устав. Я прекрасно понимаю, что у организаций подобных движению "За права человека" всегда есть время и силы на то, чтобы защищать права других людей, а на то, чтобы защищать собственные права, у них сил не хватает. Такое легкое, пренебрежительное отношение к собственным юридическим документам, к сожалению, характерно для наших НКО, что им потом выходит боком", - отметил глава СПЧ.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что Минюст подал в Верховный суд РФ иск о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева за неоднократные, по мнению министерства, нарушения законодательства. О получении копии искового заявления сообщили в движении.

В исковом заявлении Минюста говорится, что поводом для него стали нарушения, обнаруженные в рамках внеплановой проверки", проведенной в 2018 году. Одна из главных претензий - несоответствие устава движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, вступившими в силу незадолго до проведения съезда. В движении подчеркнули, что тогда Минюст успешно зарегистрировал устав.

Кроме того, поводом для ликвидации стали неоднократные штрафы от Роскомнадзора. "Это связано с открытым сезоном охоты за нашими публикациями не только в СМИ, но и даже на личных страницах в соцсетях наших сотрудников и волонтеров, в связи с признанием движения "иностранным агентом". Все протоколы, выписанные Роскомнадзором, составлялись на основании заявлений от "активных граждан", личности которых не удалось установить даже в суде", - говорится в заявлении правозащитного движения.

Общая сумма штрафов составляет 1,9 млн рублей, при этом большая их часть, как утверждают в движении, была обжалована и в законную силу не вступила.