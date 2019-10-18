Экс-главе ярославской колонии продлили домашний арест по делу о пытках

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Ярославля в пятницу продлил до 20 декабря срок домашнего ареста бывшему врио начальника колонии №1 Дмитрию Николаеву, проходящему по делу об избиении осужденного, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Ранее в ярославских судах продлили срок ареста до 20 декабря для 13 сотрудников ИК-1, где избили заключенного Евгения Макарова. Одному фигуранту дела - заместителю начальника оперативного отдела исправительной колонии №1 в Ярославле Сергею Ефремову - изменили меру пресечения на домашний арест. До этого времени он находился под стражей.

Двум фигурантам дела продлили домашний арест до 20 декабря.

Журналисты "Новой газеты" 20 июля 2018 года обнародовали видеозапись избиения заключенного Макарова в ярославской ИК-1. Сотрудники колонии заковали мужчину в наручники, а затем пытали. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Ранее сообщалось, что по делу проходят 14 сотрудников ИК, которые находятся в СИЗО. Под домашним арестом содержатся трое руководителей учреждения.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых были фигурировавшие на первой записи, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками, а также оскорбляют их.