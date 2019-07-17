"Новая газета" опубликовала новое видео с пытками в ярославской колонии

Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Новая газета" опубликовала новое видео с пытками заключенных в ярославской исправительной колонии №1.

В 2018 году издание впервые обнародовало видео пыток из этой колонии. По возбужденному уголовному делу о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК) проходят 15 сотрудников ФСИН. Тогда следователи изъяли в колонии видеорегистраторы. Записи на них были стерты, но эксперты их восстановили. На устройствах нашлись видео с пытками, которые применялись по отношению к заключенным в 2016 году. Юристы "Общественного вердикта" передали их изданию.

На первых двух роликах сотрудники ИК бьют осужденных из камеры № 12 ШИЗО. Заключенный Андрей Иванов пожаловался, что ему не выдают туалетную бумагу из его личных вещей. После этого сотрудники колонии провели "воспитательные мероприятия", а сокамерники Иванова при попытке вступиться за него были избиты дубинками.

На остальных двух роликах дежурный помощник начальника колонии Игорь Забодалов отчитывается перед областным управлением ФСИН. Потом он обсуждает избиение заключенных со своими коллегами.

После новой публикации о пытках ярославское управление ФСИН сообщило, что назначена служебная проверка. Отмечается, что после нее все материалы направят в органы следствия для принятия решения в соответствии с УК РФ.