Экс-сотрудник ФСИН отпущен из СИЗО по делу об избиении заключенного ярославской колонии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд в среду оставил без удовлетворения ходатайство следствия о продлении ареста замначальника оперативного отдела колонии N1 в Ярославле Сергея Ефремова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

"Суд решил изменить меру пресечения на домашний арест сроком на два месяца, до 20 декабря. Пока неизвестно, с чем связано такое решение", - сказала Козлова.

Кроме того, утром в среду суд продлил арест на два месяца двум другим фигурантам дела.

Пресс-секретарь добавила, что Красноперекопский районный суд Ярославля продлил период домашнего ареста на 2 месяца (до 20 декабря) заместителю начальника ИК-1 Игиту Михайлову.

Журналисты "Новой газеты" 20 июля 2018 года обнародовали видео с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Сотрудники колонии заковали мужчину в наручники и пытали. Сейчас центральный аппарат СКР расследует дело о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в этой колонии. По делу проходят 14 сотрудников ИК, которые находятся в СИЗО. Под домашним арестом содержатся трое руководителей учреждения.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками, а также оскорбляют их.