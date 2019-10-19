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Власти назвали количество человек на руднике в Красноярском крае, где прорвало дамбу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Почти две сотни человек находились в зоне прорыва дамбы на руднике по добыче золота в Красноярском крае, где прорвало дамбу, сообщили "Интерфаксу" в администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района.

"На руднике работало около 180 человек. Сейчас они по-прежнему там", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, около 02:00 мск в субботу произошел порыв дамбы артели в поселке Щетинино и затопило два рабочих общежития временного типа. По последним данным, 10 человек погибли, 15 пострадали, судьба еще 15 человек неизвестна.

Красноярский край

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