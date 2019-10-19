Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 11 человек

В общежитиях на руднике жили почти 200 человек

Добыча золота в Красноярском крае (архив) Фото: Виталий Иванов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при затоплении временных жилых строений после прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 11.

"11 погибших", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу" о 10 погибших и 15 пропавших без вести. В МЧС данную информацию подтвердили.

Ранее в администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района "Интерфаксу" сообщили, что дождевая вода могла подмыть дамбу на руднике.

"Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на руднике было три дамбы.

Кроме того, собеседник добавил, что работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.

"Их (вагончиков - ИФ) там 15-20 штук", - сказал собеседник агентства.

По его данным, несколько вагончиков смыло селевым потоком после прорыва дамбы.

Как сообщалось, инцидент произошел около 02:00 мск в субботу в поселке Щетинино.