Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 11 человек
В общежитиях на руднике жили почти 200 человек
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при затоплении временных жилых строений после прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 11.
"11 погибших", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее источник сообщил "Интерфаксу" о 10 погибших и 15 пропавших без вести. В МЧС данную информацию подтвердили.
Ранее в администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района "Интерфаксу" сообщили, что дождевая вода могла подмыть дамбу на руднике.
"Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке", - сказал собеседник агентства.
По его данным, на руднике было три дамбы.
Кроме того, собеседник добавил, что работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.
"Их (вагончиков - ИФ) там 15-20 штук", - сказал собеседник агентства.
По его данным, несколько вагончиков смыло селевым потоком после прорыва дамбы.
Как сообщалось, инцидент произошел около 02:00 мск в субботу в поселке Щетинино.