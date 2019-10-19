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Шесть человек погибли после разрушения дамбы под Красноярском

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 6 рабочих, судьба еще 10 неизвестна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате прорыва дамбы золотодобывающей артели в поселке Щетинино (Красноярский край) затопило два рабочих общежития временного типа. Пострадало 20 человек из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебные учреждения, судьба 10 человек неизвестна", - сказали в пресс-службе.

МЧС направило дополнительные силы к месту инцидента.

"На место происшествия вылетел вертолет МЧС, также отправились спасатели - группировка из 200 человек. Местность сложная, это тайга, связи там почти нет", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону в субботу.

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