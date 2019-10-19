Ростехнадзор назвал нелегальной дамбу золотодобывающей артели под Красноярском

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Дамба на артели по добыче золота в Красноярском крае, которую прорвало, не была зарегистрирована, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Енисейском управлении Ростехнадзора.

"Гидротехническое сооружение в Енисейском управлении Ростехнадзора не числится. Никаких документов не поступало, проверки не проводились", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место выехали специалисты управления для установления причин инцидента.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, погибло 12 человек, СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек. МЧС России направляет на место ЧП дополнительные силы спасателей из соседних регионов.