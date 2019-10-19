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Зампред правительства РФ Борисов счел высокими шансы на новый контракт с Турцией по ЗРК

Он также отметил "неподдельный интерес" Турции к российским истребителям нового поколения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

"Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", - сказал Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса". Ранее Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400

Кроме того, Борисов сообщил, что Турция проявляет "неподдельный интерес" к российским истребителям нового поколения. "Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту систему. Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя", - сказал Борисов.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, ведутся ли переговоры о закупках Турцией российских истребителей Су-35 или Су-57.

При этом Борисов уточнил, что вопрос выбора Турции - чисто технический. "Су-35 прекрасно зарекомендовал себя в Сирии. Это один из лучших самолетов поколения 4+, сегодня многие страны ведут разработки самолетов пятого поколения", - сказал он.

"Но вряд ли кому-то удастся достичь тех характеристик, которые сегодня имеем мы", - отметил вице-премьер.

Су-35 и российский истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Турция Юрий Борисов

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