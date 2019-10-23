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Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400

Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки систем противовоздушной обороны С-400, сообщил в среду в Сочи "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время Москва и Анкара уже обсуждают "опцион, финансовую модель, сроки поставок". "На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.

Кроме того, российские специалисты обучают турецких военных с той техникой, которая уже была поставлена, добавил Михеев. "По завершении программы обучения комплекс будет поставлен на боевое дежурство турецкой стороной", - сказал глава госкомпании.

Михеев также заявил, что Россия поставила Турции все элементы систем С-400. "Успешно справились с логистикой, поставкой - у нас было осуществлено 72 рейса авиационным транспортом. Все было отработано четко, без срывов. Контракт выполнен раньше запланированных сроков", - сообщил руководитель "Рособоронэкспорта".

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

Вопрос о локализации в Турции некоторого производства в рамках контракта на поставку С-400 будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в июле "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Вопрос локализации по С-400 - это вопрос перспективный и открытый", - сказал он.

19 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции С-400. "Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", - сказал Борисов.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Рособоронэкспорт Александр Михеев Турция С-400

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