В Екатеринбурге арестовали грабителя, застрелившего посетителя банка

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге арестовали мужчину, который при попытке ограбить отделение банка застрелил одного из посетителей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Кировский районный суд избрал меру пресечения Виталию Дикушину в виде содержания под стражей до 18 декабря 2019 года включительно.

Как сообщалось, 18 октября вооруженный мужчина попытался ограбить отделение банка "Открытие" в Екатеринбурге, при этом он застрелил одного из посетителей, который хотел помешать ему.

Нападавшего задержали другие клиенты банка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).