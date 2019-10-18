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Грабителя, застрелившего человека в банке Екатеринбурга, задержали сами посетители

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мужчину, который при попытке ограбить банк в Екатеринбурге застрелил человека, задержали другие посетители, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, обезвредившие нападавшего посетители банка передали его сотрудникам частного охранного предприятия (ЧОП), а те - сотрудникам полиции.

В пятницу мужчина, угрожая оружием, попытался ограбить отделение банка "Открытие" в Екатеринбурге. Когда он выстрелил по видеокамерам, один из посетителей банка попытался обезвредить грабителя, но тот застрелил его.

Нападавшим оказался мужчина 1988 года рождения. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Екатеринбург

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Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

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