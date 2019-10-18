Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в пятницу в отделение банка ворвался неизвестный и потребовал деньги, угрожая предметом, похожим на обрез двуствольного ружья. Мужчина выстрелил в видеокамеру, чтобы та не зафиксировала, как он выглядит.

Один из посетителей банка попытался скрутить налетчика, но тот успел в него выстрелить, от полученного ранения мужчина умер на месте. По словам Горелых, стрелявшего задержали.