Члены банды "Ключевские", 10 лет орудовавшей в Забайкалье, пойдут под суд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Забайкальского края в понедельник подписала обвинительное заключение в отношении шести членов организованной преступной группы (ОПГ) "Ключевские", которая в течение 10 лет держала под контролем не только отдельные секторы бизнеса, но и продвигала ставленников в местные органы власти.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что шестеро участников банды обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 209 (участие в банде и совершаемых ею нападениях), ч. 2 ст. 105 (убийство при отягчающих обстоятельствах) и ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).

"Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы", - говорится в сообщении.

Максимальная санкция за указанные преступления предусмотрена в виде лишения свободы на 20 лет или пожизненного лишения свободы. В ближайшее время уголовное дело будет передано для рассмотрения в Забайкальский краевой суд.

По версии следствия, в 1995-1996 годах трое жителей Читы создали и возглавили вооруженную преступную группу, в которую вовлекли еще не менее девяти местных жителей.

"Участники банды насаждали свои порядки для предпринимателей на контролируемой ими территории: только согласовав свои действия с членами ОПГ, коммерсанты могли себя чувствовать относительно спокойно, ведя свой бизнес. Кроме, того руководители преступной группировки активно продвигали в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы", - сообщает краевое управление Следственного комитета РФ (СКР).

На вооружении банды имелось огнестрельное оружие, в том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер, шесть пистолетов. Кроме того, следователями обнаружены 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, являвшихся жертвами преступлений.

Среди жертв членов банды были предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. Еще двумя потерпевшими стали две 20-летние девушки, которых бандиты убили после мелкой ссоры, опасаясь, что девушки обратятся в правоохранительные органы.

Убитый главарь банды Ключевский в свое время занимал должность секретаря комитета комсомола одного из читинских заводов. Активными участниками банды были экс-депутат Читинской городской думы 45-летний Алексей Гуськов, которому инкриминируется совершение убийств шести человек, а также экс-депутат Читинской областной думы 45-летний Дмитрий Непомнящий, которому предъявлено обвинение в убийствах пяти человек.

Информационное агентство "Чита.Ру" сообщает, что в 2005 году в Чите в гараже областной филармонии полицейские обнаружили схрон оружия. Установлено, что этот оружие принадлежало банде Тёлкина, входившей в состав ОПГ "Ключевские". Участники группы Тёлкина были задержаны, привлечены к уголовной ответственности и отбывают наказание. Организатору удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск.

Гараж, где было обнаружено оружие, арендовал экс-депутат Гуськов, которого задержали через несколько дней после обнаружения схрона оружия в гараже.