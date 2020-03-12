Члены банды "Ключевские" получили от 23 до 25 лет колонии в Забайкалье

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд в четверг, 12 марта, вынес приговор шести членам организованной преступной группы "Ключевские", которая в течение десяти лет держала под контролем не только отдельные секторы бизнеса, но и продвигала ставленников в местные органы власти.

Как сообщила краевая прокуратура, суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Члены банды признаны виновными по ст. 102 УК РСФСР, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм). Приговор еще не вступил в законную силу.

"С 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 лиц, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, входившие в круг общения или случайно познакомившиеся с ними. Преступления отличались дерзостью и жестокостью, для их совершения использовалось огнестрельное оружие, а также форма сотрудников ДПС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, расследование уголовного дела и его рассмотрение в суде представляло осложнялось давностью событий - более 20 лет назад, нежеланием многих свидетелей давать показания, а также "высоким уровнем конспирации".

В октябре прошлого года прокуратура подписала обвинительное заключение в отношении шести членов банды.

Двое создателей и руководителей банды Константин Ключевской и Евгений Жаров убиты бывшими подчиненными в мае 2005 года, после чего деятельность остальных ее членов пресечена правоохранительными органами.

Убитый руководитель банды Ключевский в свое время занимал должность секретаря комитета комсомола одного из читинских заводов. Активными участниками банды были экс-депутат Читинской городской думы 45-летний Алексей Гуськов, которому инкриминируется совершение убийств шести человек, а также экс-депутат Читинской областной думы 45-летний Дмитрий Непомнящий, которому предъявлено обвинение в убийствах пяти человек.

Руководители преступной группировки активно продвигали в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы.

На вооружении банды имелось огнестрельное оружие, в том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер, шесть пистолетов. Кроме того, следователями обнаружены 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, являвшихся жертвами преступлений.

Среди жертв членов банды предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. Еще двумя потерпевшими стали две 20-летние девушки, которых "ключевские" убили после мелкой ссоры, опасаясь, что девушки обратятся в правоохранительные органы.