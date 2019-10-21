Бывшая судья Конституционного суда вышла из СПЧ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ, руководитель комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова заявила в понедельник "Интерфаксу", что вышла из состава Совета.

"Четкой процедуры выхода нет: человек не хочет работать в Совете, он из него выходит. Его никто не должен отпускать, никто не может задерживать. Он ничего не должен обосновывать", - сказала Морщакова.

По ее словам, она больше не хочет работать в СПЧ. "Место свободно. Поскольку непонятно, кого теперь уведомлять, указ (о смене руководителя СПЧ - ИФ) вышел сегодняшним числом, я написала о своем выходе в общую рассылку", - сказала Морщакова.

Как отмечается на сайте СПЧ, Морщакова в 1991-1995 годах занимала пост судьи КС, с февраля 1995 по апрель 2002 года была заместителем председателя КС. Ранее в октябре Морщакова в числе других членов СПЧ подписалась под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оставить на посту главы Совета Михаила Федотова.

Президент РФ Путин ранее в понедельник назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте Совета. Другим указом президент освободил с этой должности Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

При этом из состава Совета при президенте РФ по правам человека были исключены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.

Представители правозащитных организаций назвали изменения в составе СПЧ большим ударом по правозащитному движению.