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Две сотни затонувших кораблей скопились в Волге в Астраханской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Больше двухсот заброшенных кораблей мешают судоходству и портят экологическую обстановку в акватории Волги в Астраханской области, сообщает пресс-служба главы региона во вторник.

О том, что в Волге и ее акватории накопилось 201 заброшенное и затонувшее плавсредство, стало известно во вторник на встрече губернатора Игоря Бабушкина и заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерия Сегизекова, которые обсудили реализацию нацпроекта "Экология".

Зампрокурора сообщил, что за последние два года благодаря искам прокуратуры из воды достали порядка 20 судов.

Сегизеков также добавил, что коммунальные предприятия тоже загрязняют Волгу, сбрасывая в реку ежегодно по 39 млн кубометров грязной воды, в том числе по Из них 5,2 млн кубометров - это сточные, неочищенные воды.

В Минэкономразвития региона агентству уточнили, что в рамках нацпроекта "Экология" в Астраханской области собираются достать из Волги и утилизировать 33 затонувших корабля, а также построить и реконструировать очистные сооружения канализации, которые позволят снизить объем загрязненных сточных вод в четыре раза.

Астраханская область Волга

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