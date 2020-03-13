Правительство отклонило проект целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ не считает целесообразным строительство целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Полностью согласен с теми жителями (Ярославской) области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а сильно ее ухудшит", - сказал Мишустин в пятницу на совещании по развитию малых городов.

"Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем", - добавил премьер.

Мишустин при этом отметил, что компания, планирующая строить целлюлозный завод, не предоставляет документов, которые бы опровергли возможность нанесения экологического ущерба региону.

Тему состояния Волги и нарастающего загрязнения подняла на совещании депутат Госдумы Валентина Терешкова.

"Самая большая опасность, которая сейчас грозит, это строительство целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища", - сказала Терешкова, указав на угрозу загрязнения верховий Волги и мест отдыха жителей региона. Депутат обратилась к Мишустину с просьбой поддержать ярославцев и сохранить водоем.

О планах построить ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области ранее заявляла компания "Свеза". Общая стоимость проекта оценивалась ориентировочно в $2,8 млрд, планируемый объем производства - 1,3 млн тонн целлюлозы в год. Ожидалось, что проект будет ориентирован на российский, европейский и азиатский рынки. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company рассматривали возможность совместных инвестиций в этот проект.

Противники проекта утверждают, что работа комбината негативно скажется на экологической обстановке в Вологодской и Ярославской областях.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. "Свеза" входит в состав группы компаний "Севергрупп", деятельность которой связана с осуществлением долгосрочных инвестиций в интересах бизнесмена Алексея Мордашова.