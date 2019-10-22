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Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госсобственность, полиция, органы госконтроля и судебная система являются самыми коррумпированными сферами в России, считает большинство участников социального опроса, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной со ссылкой на результаты исследования, проведенного надзорным ведомством.

"Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%. Значительным, по мнению граждан, он (уровень коррупции - ИФ) является в сферах ЖКХ и оказания услуг (63%)", - сказал Куренной в видеоканале надзорного ведомства "Эфир" во вторник.

Замыкают этот список госзакупки, образование и здравоохранение, где уровень коррупции респонденты оценили в 44%, отметил он. В Генпрокуратуре уточнили, что 81% опрошенных считают коррупцию серьезной проблемой и только 11% видят прогресс в борьбе с ней.

"Что касается принимаемых мер, то большинство респондентов высказали одобрение в отношении государственной политики по ужесточению мер в отношении коррупционеров. Лишь 2% граждан считают их избыточными", - сообщил Куренной.

Также представитель Генпрокуратуры рассказал, что 85% участников опроса убеждены в замалчивании большинства информации о фактах коррупции средствами массовой информации. "Притом, что 75% граждан получают сведения о фактах коррупции из СМИ, Интернета и соцсетей и лишь 11%граждан сталкивались с ней на личном опыте", - добавил он.

Генпрокуратура РФ в июне 2019 года провела социологический опрос об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику преступлений подобного рода. Всего в рамках исследования опросили более 38 тыс. человек, среди которых были представители разных профессий, возрастов и с разным уровнем образования. Опрос проводился по всей территории России.

Александр Куренной Генпрокуратура

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