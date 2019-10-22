Каждый шестой россиянин не готов отказаться от подарков чиновникам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Каждый шестой россиянин не готов отказаться от подарков чиновникам ради борьбы с коррупцией, каждый десятый не смог сформулировать свое отношение к ситуации, показал июньский опрос Генпрокуратуры. Об этом рассказал представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, 83% опрошенных сказали, что для искоренения коррупции сами готовы отказаться от подарков по работе, еще семь - от подарков отказываться не собираются.

Больше половины респондентов говорят, что сообщат об известном им факте коррупции или факте принуждения к коррупции, 31% опрошенных затруднились с ответом, 16% сказали, что никуда об этом сообщать не будут, показал опрос.

Узнав о коррупции чиновников, 30% опрошенных сказали, что анонимно проинформируют об этом правоохранительные органы, 18% сделают это обязательно, 15% никуда об этом сообщат, так как не верят в результат, а 16% не будут сообщать, чтобы не подвергнуться преследованию.

Опрос проводился среди 38 тысяч россиян. О методике исследования ничего не сообщается. По словам Куренного, опрошенные считают самыми коррумпированными сферами госсобственность, полицию, органы контроля и суды. 81% опрошенных считают коррупцию серьезной проблемой и только 11% видят прогресс в борьбе с ней.