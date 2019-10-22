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Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда, человеческая занятость может стать более гибкой и удаленной, а также сместится в сторону высокотехнологичных специальностей.

"Мне кажется, что в целом все равно человечество найдет свою какую-то среднюю дорогу. Поэтому ничего критического, я так подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшие годы. Будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью", - сказал Медведев во вторник, выступая с заключительным словом на форуме "Открытые инновации" на площадке технопарка "Сколково".

По мнению премьера, "ничего такого фатального не наступит".

Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее, рассуждая о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю, заявил, что даже если роботы начнут брать на себя больше работы, которой пока занимается человек, вряд ли у людей появится "возможность вообще ничего не делать".

Ранее в октябре в результате опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, стало известно, что большинство россиян отмечают необходимость применения роботов, но мало кто из граждан РФ задумывается о риске потери работы из-за масштабной роботизации.

Оказалось, что среди занятого населения преобладают скептические представления о качестве труда роботов в сравнении с человеческим: 44% уверены в невозможности выполнения их работы машиной. 35% полагают, что робот способен справиться только с частью обязанностей. Лишь 16% респондентов заявили о реальности выполнения их основных обязанностей машиной.

Дмитрий Медведев

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