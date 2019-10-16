Россияне не увидели риска потери работы из-за масштабной роботизации

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Большинство россиян отмечают необходимость применения роботов, но мало кто из граждан РФ задумывается о риске потери работы из-за масштабной роботизации, свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Опрос был проведен среди 7584 респондентов в возрасте 18-65 лет. Исследование выявило, что среди занятого населения преобладают скептические представления о качестве труда роботов в сравнении с человеческим: 44% уверены в невозможности выполнения их работы машиной. 35% полагают, что робот способен справиться только с частью обязанностей. Лишь 16% респондентов заявили о реальности выполнения их основных обязанностей машиной.

Кроме того, 89% респондентов отмечают необходимость применения роботов для выполнения тяжелой и опасной для человека работы. Три четверти опрошенных (74%) считают, что процессы роботизации труда приведут к исчезновению многих нынешних профессий.

Значительная часть участников исследования считает, что эпоха роботизации наступит уже в обозримом будущем: 55% опрошенных ожидают, что скоро на большинстве рабочих мест вместо людей будут трудиться роботы. Не согласны с этим мнением 38% респондентов, и еще 7% затруднились с ответом.

Аналогичные ожидания в отношении перспектив вытеснения человека роботами выявлены и в других государствах. Так, в странах Евросоюза 44% работников допускают, что их функции могут быть в той или иной мере выполнены роботом, а об уменьшении в будущем количества рабочих мест вследствие роботизации говорят 74% опрошенных.

Оценки потенциала роботов в выполнении трудовых обязанностей возрастают по мере снижения уровня квалификации и полномочий работника. Если среди руководителей высшего и среднего звена только 5% полагают, что робот сможет выполнить их работу полностью или по большей части, то в группе неквалифицированных рабочих такого мнения придерживаются уже 37%.

"Между работниками, признающими высокий риск роботизации своих профессий и допускающими автоматизацию лишь отдельных функций, есть существенная разница. Первые обладают заметно меньшим потенциалом адаптации к изменениям рынка труда в связи с низкой степенью интегрированности в цифровую экономику: 60% группы заняты трудом, не требующим наличия цифровых навыков (среди респондентов, допускающих, что робот справится только с частью их обязанностей или не справится вовсе, этот показатель ниже - 41%)", - говорится в обзоре ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Кроме того, такие сотрудники не склонны к постоянному наращиванию человеческого капитала, освоению новых знаний и навыков, в частности, реже вовлечены в практики непрерывного образования по сравнению с работниками, которые считают роботов менее пригодными для выполнения своей работы: 29% против 42%. Отказ от освоения новых навыков будет способствовать вытеснению таких кадров с рынка труда.

Низкая вовлеченность населения в непрерывное образование может существенно осложнить адаптацию к трансформирующимся условиям труда и запросам работодателей. В России на протяжении многих лет фиксируется низкий по сравнению с европейскими странами уровень участия населения в непрерывном образовании.

Таким образом, резюмируют эксперты ВШЭ, несмотря на позитивные социальные ожидания от развития робототехники и искусственного интеллекта, значительная часть занятого населения пока не готова к связанным с этими технологиями изменениям. Многие работники разных уровней квалификации с предубеждением относятся к эффективности роботов по сравнению с человеком, им сложно представить, как можно работать совместно с роботами. Россияне рассматривают роботов скорее в роли ассистентов, пригодных для решения ограниченного спектра задач или выполнения простой работы.