Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты России подготовило доклад о возможности сократить рабочую неделю в РФ с пяти до четырех дней, прямого ответа на этот вопрос в документе не дается.

"Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении. В ведомстве уточняют, что отрицательными последствиями такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

В числе положительных последствий (уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда) - повышение эффективности труда, профессиональной трудоспособности, положительные эффекты для личностного и профессионального развития: у работника будет больше времени на семью, спорт, культуру и отдых.

Также Минтруд напоминает, что Трудовой кодекс уже позволяет установить гибкий режим рабочего времени по взаимному согласию работника и работодателя.

Дальнейшее рассмотрение темы четырехдневной рабочей недели Минтруд предлагает вести на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В рамках комиссии, отметили в пресс-службе Минтруда, планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. В РТК входят три стороны - правительство, объединения профсоюзов и объединения работодателей.

В июне 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом глава правительства РФ заявил, выступая на 108-й сессии Международной организации труда. В сентябре Медведев допустил изменение трудового законодательства с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до четырех дней.

Позднее в сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии обсудят предложение о сокращенной рабочей неделе.