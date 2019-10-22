"Норникель" пока не нашел подтверждений выхода газа на руднике, где произошло ЧП

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Предварительные данные расследования гибели рабочих на руднике "Таймырский" "Норникеля" говорят об отсутствии выхода газа, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-служба Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Михаил Демьянов.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что рабочие могли погибнуть из-за отравления метаном.

Во вторник, 22 октября на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих.

СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в начале июня провело плановую проверку рудника "Таймырский" Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" (Красноярский край) и приостановило работу части технических участков на 90 дней из-за выявленных нарушений.