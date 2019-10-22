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Тела погибших на руднике "Норникеля" подняли на поверхность

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спасатели подняли тела трех погибших работников рудника "Таймырский", сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Михаил Демьянов.

"Погибших подняли, но горноспасатели еще внизу, делают замеры, чтобы понять, что за газ, в чем причина", - сказал Демьянов.

Ранее Демьянов говорил "Интерфаксу", что предварительные данные расследования гибели рабочих на руднике "Таймырский" указывают на отсутствие выхода газа в месте ЧП. Во вторник информированный источник сообщил агентству, что рабочие могли погибнуть из-за отравления метаном.

Как сообщалось, на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих. Следственный комитет РФ (СКР) начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

Летом этого года сообщалось, что Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в начале июня провело плановую проверку рудника "Таймырский". По результатам проверки ведомство приостановило работу части технических участков на 90 дней, так как выявило "грубые нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации особо опасного объекта (рудника "Таймырский" - ИФ), представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", сообщали в Ростехнадзоре.

Норникель Таймырский Михаил Демьянов

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