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Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"
Архивное фото
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Авария произошла на руднике ПАО ГМК "Норильский никель", три человека погибли, несколько пострадали, сообщает во вторник пресс-служба компании.

По предварительным данным, обстоятельства произошедшей во вторник аварии выясняются, работают аварийно-спасательные службы.

"Норникель" начал внутреннее расследование и будет предоставлять новую информацию по мере ее появления.

Рудник "Таймырский" продолжает работу, уточнил представитель компании.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, погибшие обнаружены на отметке 1345. "Нашли их коллеги. Обстоятельства гибели пока не ясны, однако обрушения породы в месте инцидента не было", - сказал источник.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

Ранее сообщалось, что Енисейское управление Ростехнадзора в начале июня провело плановую проверку рудника "Таймырский" и приостановило работу части технических участков на 90 дней. Причиной стали обнаруженные "грубые нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации особо опасного объекта, представляющие угрозу жизни и здоровью людей", сообщалось на сайте ведомства.

Норникель

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