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Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии из-за невыполнения обещаний США

Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии из-за невыполнения обещаний США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Reuters

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Турция возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнят данных ими обещаний в рамках соглашения о временном прекращении огня в регионе, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед отлетом в Сочи.

По словам Эрдогана, который во вторник в Сочи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, у США есть 120 часов на то, чтобы выполнить эти обещания. Слова политического лидера передают турецкие СМИ.

Турецкий политолог Керим Хас в беседе с "Интерфаксом" не исключил, что Вашингтон может в качестве крайней меры ввести персональные санкции против турецкого руководства и лично Эрдогана в связи с действиями Анкары на северо-востоке Сирии.

"Санкции, в том числе, направленные лично против Эрдогана, могут оказаться с точки зрения американцев наиболее действенными и чувствительными. Ранее, когда Трамп объявлял о санкциях в отношении Анкары, они касались нескольких турецких министров. Пауза в военной операции была взята под определенным давлением США. В этой связи нельзя исключать, что Вашингтон может оказать серьезное санкционное давление лично на Эрдогана, если тот перейдет "красную черту", - сказал Хас.

Среди возможных крайних мер со стороны США - заморозка личных активов Эрдогана за пределами Турции, считает эксперт. "Трамп уже на это намекал. С точки зрения американцев Эрдоган, приостановивший военную операцию "Родник мира", сохранил лицо и остановился вплотную у "красной черты", при переходе которой президенту пригрозят замораживанием личных активов", - сказал собеседник агентства.

При этом политолог отметил, что у США не получилось консолидировать европейцев для жесткого давления на Анкару. "Европейцы не склонны поддерживать жесткий тон США в вопросе возможного давления на Турцию, поскольку Эрдоган сдерживает большое количество беженцев на турецкой территории, готовых устремиться в Европу", - отметил Хас.

Во вторник, 22 октября, вечером истекает пятидневный срок, на который Турция по договоренности с США согласилась приостановить операцию на севере Сирии на участке между населенными пунктами Рас эль-Айн и Кобани. США обещали за время прекращения огня обеспечить отвод из этого района формирований курдских Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара причисляет к террористам.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции с целью создания на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдов из ОНС. В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

Ситуацию на севере Сирии и будущее военной операции Эрдоган собирается обсудить во вторник с президентом РФ.

Хроника 09 – 22 октября 2019 года
Вторжение Турции в Сирию
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия США

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