Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник будут продолжительными и сложными, прогнозирует пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ясно, что небыстро", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сколько, по его мнению, будут продолжаться переговоры. По словам Пескова, лидерам двух стран предстоит обсудить много тем, "это очевидно, поэтому посидят".

Представитель Кремля также заявил журналистам, что Путин и Эрдоган будут, в частности, обсуждать обмен "весьма жесткими заявлениями между США и Турцией".

Говоря об ожидании российской стороны от предстоящих переговоров, пресс-секретарь сказал: "Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике".

Отвечая на вопрос, в каком случае Россия может согласиться с Турцией по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии, он отметил, что у РФ достаточно последовательная позиция, которая хорошо всем известна.

"Мы с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбе с террористическими элементами, но вместе с тем, мы рассчитываем, что любые действия будут носить пропорциональный характер этим обеспокоенностям. И эти действия никоим образом не должны осложнять процесс мирного политического урегулирования в Сирии", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что визит Эрдогана важный и, хотя главной темой переговоров двух президентов станет ситуация в Сирии, лидеры уделят также внимание и двусторонней повестке. "Вы знаете, что с Турцией нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений", - напомнил Песков.

Во вторник, 22 октября, Эрдоган и Путин встретятся в Сочи. Ранее в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что президенты России и Турции в ходе предстоящей встречи обсудят вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при одновременной борьбе с остатками террористов, а также процесс политического урегулирования, включая запуск конституционного комитета.