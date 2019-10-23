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Сотрудников Института проблем химической физики РАН встревожили планы присоединения на правах филиала

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Института проблем химической физики РАН сообщают о намерении директората присоединить учреждение к Институту химической физики имени Семенова в Москве на правах филиала.

"В Институте в Черноголовке создалась беспрецедентная ситуация. Управление института (дирекция и ученый совет) за два заседания, не ставя в известность сотрудников, постановили, что ИПХФ РАН (институт первой категории, с численностью сотрудников более 1 тыс. человек) намерен войти в состав в ФИЦ химической физики им. Семенова (Москва, институт второй категории) на правах филиала. Было направлено письмо на имя главы Минобрнауки Михаила Котюкова с просьбой рассмотреть этот вопрос", - сообщила "Интерфаксу" главный научный сотрудник центра компетенции НТИ при институте Екатерина Золотухина в среду.

По ее словам, в настоящее время в институте создана согласительная комиссия, которая должна разобрать "возможные риски от присоединения, например, какие обязательства мы можем не выполнить в этом случае, она изучит законодательные акты и договора, прояснит, как будет переоформлено имущество, что будет с диссоветами и т.д.".

Золотухина отметила, что при возможном присоединении возникают вопросы о судьбе "аспирантуры, соципотеки и жилищных сертификатов для молодых ученых, крупных грантов (например, Центра компетенций НТИ), диссертационных советов, судьбе наукограда в целом (поскольку Институт - градообразующее предприятие).

Она заявила, что один из двух диссоветов Института может исчезнуть - поскольку полностью дублирующий его диссовет есть в московском Институте, а это осложнит защиту диссертаций, может создать очереди.

Ученый подчеркнула, что такие решения, как присоединение одного Института к другому, должны обсуждаться на собраниях трудового коллектива, однако собрание перед отправкой письма в Минобрнауки не было проведено. Собрание коллектива было проведено уже после того, как более 100 сотрудников обратились с письмом к управлению Института с просьбой отозвать письмо из Минобрнауки, но управление отказалось это сделать, сказала Золотухина.

В Минобрнауки "Интерфаксу" сказали, что "в настоящее время решения по данному вопросу вырабатываются, решения еще не приняты".

В сообщении отмечается, что основным условием проведения реструктуризации является согласие научных коллективов научных учреждений на проведение реструктуризации. В Институте проблем химической физики было проведено два заседания Ученого совета и общее собрание трудового коллектива, на которых обсуждались вопросы реорганизации.

РАН Минобрнауки

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