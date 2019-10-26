В Институте проблем химической физики разъяснили вопрос об объединении

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Решение о присоединении Института проблем химической физики (ИПХФ) РАН в ФИЦ химической физики им. Семенова не принято, заявляют в ИПХФ.

"В настоящее время процедура вхождения ИПХФ РАН в ФИЦ ХФ РАН не начата. Ведется только подготовительная работа с поиском решений, в том числе по вопросам аспирантуры, социальной ипотеки и жилищных сертификатов для молодых ученых, крупных грантов, диссертационных советов и т.д. Сотрудники ИПХФ РАН были проинформированы о данной работе на общем собрании трудового коллектива 11 октября" - говорится в заявлении дирекции Института, поступившем в "Интерфакс".

В нем напоминается, что в настоящее время идет реформирование институтов РАН, подведомственных Минобрнауки. В рамках реформирования создаются крупные федеральные исследовательские центры (ФИЦ) на базе нескольких научных организаций, входящих в данные центры в качестве обособленных подразделений или филиалов.

В декабре прошлого года на заседании совета директоров Научного центра РАН в Черноголовке (НЦЧ) ответственный представитель Минобрнауки России выступил с инициативой об объединении научных организаций Научного центра РАН в Черноголовке в единый Федеральный исследовательский центр НЦЧ РАН, говорится в заявлении. Была начата подготовительная работа по созданию ФИЦ в Черноголовке, "объединяющем все или большую часть научных организаций НЦЧ РАН", отмечается в сообщении. Для этого советом директоров НЦЧ была создана согласительная комиссия "с целью подготовки проекта соглашения об основных принципах и условиях создания ФИЦ НЦЧ РАН", говорят в дирекции Института. ИПХФ РАН подключился к работе по созданию ФИЦ НЦЧ РАН 26 декабря прошлого года. В декабре прошлого года письмо с предлагаемыми принципами создания ФИЦ НЦЧ РАН, подписанное несколькими руководителями научных организаций НЦЧ РАН, было направлено министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову. Согласительная комиссия по созданию ФИЦ в Черноголовке завершила свою работу в августе и представила проект соглашения на рассмотрение совета директоров НЦЧ РАН, которое к настоящему времени пока не рассмотрено и решение по данному вопросу не принято. Другой вариант реорганизации, о котором идет речь в настоящее время, обсуждался ученым советом ИПХФ в январе, сентябре и начале октября.

"С другой стороны, в апреле 2019 года был создан Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН в Москве), образованный на базе Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН путём присоединения Института энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ИПХФ РАН с момента создания в 1956 году по инициативе и под руководством академика Николая Семенова был составной частью Института им. Семенова в Москве до 1991 года.

Соответственно, ученые советы двух институтов по предложению директора ФИЦ им. Семенова рассмотрели "вариант возможного вхождения ИПХФ РАН в состав ФИЦ ХФ РАН путем присоединения на правах филиала", отмечается в заявлении.

"Создание ФИЦ НЦЧ РАН (Научного центра в Черноголовке, объединяющего научные центры в этом городе - ИФ) является предпочтительным с точки зрения территориального принципа, а вхождение в состав ФИЦ ХФ им. Семенова РАН предпочтительнее с точки зрения создания крупнейшего в России и мире научного центра в области химической физики и воссоздания школы нобелевского лауреата академика Н.Н. Семенова", - говорится в заявлении.

В дирекции отмечают, что "вхождение ИПХФ РАН в ФИЦ ХФ им. Семенова РАН требует решения ряда организационных вопросов". "Для поиска взаимоприемлемых вариантов решения поставленных вопросов в ИПХФ РАН создана согласительная комиссия", - говорится в заявлении.

Для решения вопросов, находящихся в компетенции Минобрнауки России, ИПХФ РАН и ФИЦ ХФ РАН "обратились к министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову с предложением о вхождении ИПХФ РАН в состав ФИЦ ХФ РАН на правах филиала", говорится в заявлении.

"В зависимости от решения министерства науки и высшего образования РФ и по результатам работы согласительных комиссий ИПХФ РАН и ФИЦ ХФ РАН может быть инициирована процедура, предусмотренная существующим регламентом и методическими рекомендациями по подготовке и проведению реструктуризации, включающая подготовку соглашения между ИПХФ РАН и ФИЦ ХФ РАН, создание уставной и интеграционной групп для урегулирования всех вопросов, связанных с объединением, разработкой концепции программы развития объединенного учреждения, концепции системы управления, согласования с Российской академией наук и Минобрнауки", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что решения о присоединении ИПХФ к ФИЦ ХФ им. Семенова в настоящее время "не приняты и находятся в стадии рассмотрения".

25 октября в Минобрнауки России состоялось расширенное совещание с участием представителей Московской области, на котором рассмотрены все поставленные вопросы и достигнута договоренность о совместной работе, подчеркивают в дирекции.

Ранее в Минобрнауки "Интерфаксу" сказали, что "в настоящее время решения по данному вопросу вырабатываются, решения еще не приняты".

"Основным условием проведения реструктуризации является согласие научных коллективов научных учреждений на проведение реструктуризации. В Институте проблем химической физики было проведено два заседания Ученого совета и общее собрание трудового коллектива, на которых обсуждались вопросы реорганизации", - отмечается в сообщении.

Сотрудники ИПХФ выражали "Интерфаксу" обеспокоенность в связи с возможным объединением двух институтов, у них возникали вопросы о судьбе аспирантуры, соципотеки и жилищных сертификатов для молодых ученых, крупных грантов (например, Центра компетенций НТИ), диссертационных советов, судьбе наукограда в целом.