Число пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 28

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Еще один пострадавший в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края госпитализирован в Краевую клиническую больницу, сообщили агентству "Интерфакс" в среду в пресс-службе регионального Минздрава.

"Накануне был госпитализирован один пострадавший, он находился во время ЧС на месте происшествия в Курагинском районе, затем сам приехал в Красноярск к родственникам, и накануне ему стало плохо. Он обратился к врачам и был госпитализирован", - рассказал представитель ведомства.

По последним данным краевого Минздрава, в медицинских учреждениях находятся 18 человек, из них девять - в Красноярской краевой, семь - в курагинской, двое - в минусинской больнице.

Ранее медики сообщали о 27 пострадавших во время прорыва дамбы, в настоящее время их число увеличилось до 28 человек.

Всего в результате ЧС 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. Холдинг "Сибзолото", в состав которого входит артель, сообщал о 44 пострадавших.

19 октября около 06:00 (02:00 по Москве) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.