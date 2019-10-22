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Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 17

Найдены тела двоих пропавших без вести

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В районе прорыва пяти дамб в Красноярском крае нашли двоих из пяти пропавших без вести, они погибли, сообщила преcc-служба Следственного комитета. Таким образом, число погибших достигло 17.

Ранее сообщалось о 15 погибших и шести пропавших без вести. Одного пропавшего нашли живым. Пострадали 44 человека.
Дамбу у реки Сейба прорвало ранним утром 19 октября. Селевой поток затопил постройки золотодобывающей артели ООО "Сисим" и разрушил два общежития.

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Уголовное дело об этой технологической аварии расследует Главное следственное управление СКР. Дело возбудили по статье о нарушений правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей. Гендиректор артели, горный мастер и начальник участка арестованы на два месяца. Проверки уже установили, что артель работала с многочисленными нарушениями, а дамбы были возведены без разрешительных документов.

По показаниям гендиректора сотрудники МЧС нашли в зоне затопления сейф с золотом и концентратом. Следствие решило золото арестовать для выплат компенсаций пострадавшим.

Хроника 19 – 22 октября 2019 года
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Красноярский край Сисим Сейба Сибзолото СКР

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